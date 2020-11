Christie’s veilt kunstwerken van erven Koenigs

Schilderijen, tekeningen, grafiek, prenten en toegepaste kunst uit de collectie van erfgenamen van de kunstverzamelaar Franz Koenigs worden in 2021 geveild. Hoogtepunten uit de collectie worden in december getoond op het hoofdkantoor van Christie’s in Londen, voordat ze in Londen en New York onder de hamer gaan, meldt veilinghuis Christie’s. Het gaat om onder andere Paul Cézanne’s Paysage, Bosrijk rivierlandschap met Deventer in de verte van Meindert Hobbema en Henri Toulouse-Lautrec’s Miss May Milton en La Grande Loge.

De werken worden volgend jaar in een reeks van veilingen verkocht. Bosrijk rivierenlandschap met Deventer in de verte van Hobbema is getaxeerd tussen de 559.000 tot 894.000 euro, de aquarel van Cézanne op tussen 251.000 tot 418.000 euro en het portret in olieverf van Miss May Milton van Toulouse- Lautrec tussen de 418.000 tot 669.000 euro. Ook bijvoorbeeld Toren van Kostverloren aan de Amstel en Winterplandschap van Jacob Isaacsz. van Ruisdael, Adriaen Jansz van Ostade’s Keukeninterieur en Scierie aux environs de Paris van Henri Rousseau’s zijn bij de voorbezichtiging van 3 tot 16 december te aanschouwen.

Franz Koenigs (1881-1941) was een van oorsprong Duitse bankier en verzamelaar die zijn collectie opbouwde tussen 1920 en 1935. Hij verzamelde 2671 tekeningen en vijftig schilderijen, stuk voor stuk meesterwerken uit de veertiende tot met met de negentiende eeuw. Door financiële tegenslag zag Koenigs zich gedwongen zijn verzameling oude tekeningen in de jaren dertig in bruikleen te geven aan museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Vervolgens deed hij het eigendom van de werken in 1940 over aan een bank om een schuld af te lossen.

De werken die bij Christie’s worden geveild, zijn geërfd door kleinkinderen van Koenigs. Erfgenamen van Koenigs claimden dat zij de eigenaren zijn van honderden tekeningen die deel uitmaken van de zogenoemde Koenigscollectie in Boijmans. De rechtbank zag daarvoor geen onderbouwing.