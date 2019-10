Christiaan Huygensprijs voor plasma-onderzoek

Wetenschapper Chris Smiet heeft de Christiaan Huygensprijs voor natuurkunde gekregen voor het onderzoek dat hij deed voor zijn proefschrift over de verwikkeling van magneetvelden in een plasma. Hij kreeg de prijs, een bronzen beeld en 10.000 euro, maandag uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in de Oude Kerk in Voorburg.

De 32-jarige Smiet promoveerde in juni 2017 aan de Universiteit Leiden op het Engelstalige proefschrift ‘Knots in plasma’. „De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is bijzonder hoog, origineel en veelbelovend”, aldus juryvoorzitter Erik van der Giessen van de Rijksuniversiteit Groningen. „De zelf-stabiliserende plasmaconfiguratie die in het proefschrift is voorspeld zou een belangrijke rol kunnen spelen in het ontwerpen van betere en compacte kernfusiereactoren.”

Smiet is tegenwoordig verbonden aan het Princeton Plasma Physics Laboratory in de Verenigde Staten.

Vorig jaar won ruimtewetenschapper Adrian Hamers de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs.