ChristenUnie/SGP Den Haag: Handhaaf boerkaverbod

Het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, openbaar vervoer en overheidsgebouwen moet in Den Haag worden gehandhaafd. Dat vindt de ChristenUnie/SGP in de hofstad.

Fractievoorzitter Pieter Grinwis: „Dat de burgemeester van Amsterdam meent dat voor die republiek andere regels gelden dan voor de rest van het land moet ze zelf weten, in Den Haag moeten we het boerkaverbod gewoon handhaven. Ik verwacht van onze burgemeester wél respect voor deze wet. Zeker nu ook Utrecht en Rotterdam kanttekeningen plaatsen, verwacht ik dat ons stadsbestuur klare taal spreekt en zegt: dit gaan we gewoon doen.”

Raad voelt Halsema aan tand over boerkaverbod

Ook om inhoudelijke redenen vindt de ChristenUnie/SGP in Den Haag het belangrijk dat het verbod wordt gehandhaafd. Grinwis: „Het is toch ontzettend bevreemdend en intimiderend als een dokter, buschauffeur of docent niet het gezicht van een patiënt, passagier of leerling kan zien? Meer dan waar ook is het op deze plekken belangrijk om elkaar aan te kunnen kijken.”

De ChristenUnie/SGP dient donderdag een motie in om het gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding te handhaven zodra het van kracht wordt.

„Uitlating burgemeester Amsterdam ongepast”

Halsema: ‘boerkaverbod’ niet in Amsterdam