ChristenUnie Lingewaal ongerust over koopzondag

De ChristenUnie in Lingewaal is ongerust over een voorstel van D66 in de buurgemeente Geldermalsen om de winkels toestemming te geven in december open te gaan.

De CU-fractie in Lingewaal heeft daarover donderdag een brief gestuurd aan het gemeentebestuur van Geldermalsen. Per 1 januari fuseren Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de nieuwe gemeente West Betuwe.

De CU noemt het ongewenst dat de raad van Geldermalsen nu, vlak voor de fusie, een initiatiefvoorstel behandelt over dit „gevoelige onderwerp. Deze discussie zal in de nieuwe gemeenteraad gevoerd moeten worden”, aldus de brief.

Vanuit het oogpunt van de zondagsrust vraagt de CU aan B en W het initiatiefvoorstel af te raden.