ChristenUnie Den Helder mogelijk toch in college met PVV

De CU in Den Helder stapt mogelijk toch met de PVV in een college. Dat lieten CU-fractievoorzitter Biersteker en CU-secretaris Bras vrijdagmorgen desgevraagd weten.

Donderdagavond kwamen zo’n twintig Helderse CU-leden bijeen. „Zij gaven ons mee dat we in een college-akkoord duidelijker moeten beschrijven wat voor ons principiële punten zijn. Denk aan thema’s rond asielzoekers en kwesties rond vrijheid van godsdienst”, stelt Biersteker. „Met die opdracht van de leden gaan we aan de slag.”

Een week geleden ontstond ophef over een mogelijk college met CU en PVV en lokale partijen, zoals Beter voor Den Helder (de grootste partij in de marinestad) en de Stadspartij. Zondag waren de plannen voor zo’n coalitie van de baan, omdat de Stadspartij afhaakte. Donderdag bleek dat die optie toch weer open ligt.

Als een coalitie met CDA en VVD niet lukt, wil Beter voor Den Helder namelijk opnieuw proberen een college met onder meer PVV en CU en de Stadspartij van de grond te krijgen. Dat liet fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder donderdag weten tegenover het Noordhollands Dagblad.

Landelijk CU-voorzitter Adema noemde een pact tussen CU en PVV afgelopen weekend „hoogst onverstandig”. De Helderse fractievoorzitter Biersteker stelt daar vrijdagmorgen tegenover: „Als er een beroep op ons wordt gedaan, ontlopen wij onze verantwoordelijkheid niet. Al zullen er CU-leden zijn voor wie samenwerking met de PVV een brug te ver is.”

De Helderse CU-secretaris Bras: „Wij vinden het moeilijk mensen uit te sluiten.”

Mogelijk gaat Biersteker volgende week om tafel voor onderhandelingen over een college met onder meer PVV. „Deze dagen voor het weekend maken we even pas op de plaats.”

Als zo’n coalitie toch zou doorgaan, zou Biersteker wethouder willen worden op dossiers rond het sociale domein.