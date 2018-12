ChristenUnie breekt met SGP in Noord-Holland

De ChristenUnie beëindigt de samenwerking met de SGP in Noord-Holland. Anders dan in 2015 doet de CU met een eigen kandidatenlijst mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019. De SGP komt niet met een lijst.

Dat bevestigden zegslieden van beide partijen maandagmorgen. Nu zit Michel Klein namens de CU-SGP in Provinciale Staten van Noord-Holland. De combipartij heeft 1 van de 55 zetels. De CU (of haar voorlopers) en de SGP trokken in die provincie pakweg de afgelopen halve eeuw altijd samen op, met uitzondering van de periode 1995-1999.

De CU gaat nu op eigen kracht verkiezingscampagne voeren. Statenlid Klein is lijsttrekker, campagneleider Esther Kaper staat op twee.

Reden voor de breuk is dat „de betrokkenheid en personele inbreng” van de SGP de afgelopen periode in de provinciale politiek „erg klein was”, verklaart Klein. In mei besloot de CU in Noord-Holland de samenwerking met de SGP te stoppen.

Tussen CU en SGP ontstond eerder dit jaar frictie rond de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Daar deed de SGP met Paula Schot op eigen kracht mee. De SGP haalde toen bij lange na geen zetel, de CU bemachtigde er nipt één. CU-lijsttrekker Klein benadrukt dat die affaire „geen rol speelde bij de overwegingen” om op provinciaal niveau met de SGP te breken. „Zelf moest ik vooral grinniken over de actie van de SGP in Amsterdam.”

Ko van de Poel (69), SGP-voorzitter in Noord-Holland, noemt het „triest en jammer” dat de CU de band met de SGP verbreekt. „Een nederlaag voor de christelijke politiek.” Hij geeft toe dat de SGP-inbreng de afgelopen periode in Provinciale Staten te wensen overliet. „Dat had ook met ziekte te maken.”

Hij stelt dat de Noord-Hollandse SGP begin dit jaar de CU liet weten de komende jaren „meer mensen en middelen” te zullen leveren. „We hebben daarover overlegd met het landelijke SGP-bestuur.” Maar die toezegging bracht de CU niet op andere gedachten. Van de Poel: „De CU heeft de SGP niet meer nodig.”

Politieke redenen speelden volgens hem ook een rol. „Op milieugebied is de SGP bijvoorbeeld rechtser.” Beide partijen benadrukken dat het afscheid in goede harmonie was en sluiten niet uit dat ze in de toekomst weer samen optrekken. Of Van de Poel CU gaat stemmen? „Daar heb ik nog niet over nagedacht.”