ChristenUnie Amsterdam: Becijfer waarde kerkelijk vrijwilligerswerk

Het college van Amsterdam moet uitrekenen hoeveel uitgaven kerken en andere religieuze instellingen de stad besparen. Dat voorstel deed ChristenUnie-raadslid Don Ceder woensdag.

Ceder koos er bewust voor om op dankdag zijn plan aan te kaarten. „Hiermee roep ik de stad op om dankbaar te zijn voor al het goede werk wat in de stad gebeurt en voor de vruchten die dat afwerpt”, lichtte hij woensdag toe.

In 2008 liet Rotterdam op initiatief van de toenmalige CU-fractie al uitrekenen welke kosten kerken de havenstad jaarlijks uit handen namen. Een destijds verschenen rapport hield het op een bedrag van ongeveer 120 miljoen euro per jaar. Het Amsterdamse onderzoek richt zich als het aan Ceder ligt niet alleen op de kerken, maar op alle religieuze geloofsgemeenschappen.

Het raadslid hoopt verder dat het college in kaart wil brengen hoe de afstemming tussen de diaconele projecten onderling en tussen deze initiatieven en het gemeentelijk welzijnswerk nog verder kan worden verbeterd.

Later dit jaar hoopt de Amsterdamse gemeenteraad over Ceders initiatief te debatteren. Maar daarvoor is het college aan zet. Het stadsbestuur moet ergens in de komende weken in de pen klimmen om het CU-voorstel van een schriftelijke reactie te voorzien.