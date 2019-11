Christenen bidden bij Barnevelds theater; „Er is een hogere Macht”

„Geef, Heere, de duivel vanavond geen kans om zich te manifesteren.” Zingend, folders uitdelend en rondjes om het Schaffelaartheater lopend reageerden christenen uit verschillende kerken donderdagavond in Barneveld op een show van het paranormale medium Derek Ogilvie. En vooral biddend.

Allerlei folders heeft evangeliste Gea Mensink uit Twello bij zich. Zoals ”Heeft God u lief?” van de Hersteld Hervormde Kerk en ”Wandel in het Licht” van het interkerkelijke Huis van Gebed in Rijssen. „De meeste bezoekers pakken het papiertje wel aan”, zegt ze, al uitdelend. „Sommigen zijn echter afwerend en vijandig, soms met een vloek.”

Folders

Ze is in Barneveld om te waarschuwen, verklaart Mensink. „Deze mensen hebben niet in de gaten hoe gevaarlijk het is als je hier naar binnen gaat. Dan ben je echt op het terrein van satan.” Gert van den Broek, ouderling van de hervormde gemeente, helpt de folders uitdelen. „Hopelijk lezen de mensen ze en kan God in stilte Zijn werk doen.”

In de Oude Kerk houdt de evangelisatiecommissie van de hervormde gemeente ondertussen een gebedsbijeenkomst. Zo’n dertig Barnevelders zijn erop afgekomen. Niet veel, erkent ds. P. Molenaar. „Maar dit is op heel korte termijn georganiseerd via e-mailtjes en appjes. Veel gemeenteleden hadden al wat anders. Bijbelkringen en de musicalgroep van onze gemeente zijn vanavond ook bij elkaar en gaan op hun eigen plaats in gebed.”

Ds. Molenaar houdt een meditatie over Jesaja 8, waarin het raadplegen van de geesten van doden resoluut wordt afgewezen. Hij dringt aan op nederigheid. „Het past ons niet om ons te verheffen boven Ogilvie en ook niet om hem te veroordelen. Dat moeten wij aan de Heere overlaten. Het is wel onze taak om wat hij doet af te wijzen en ervoor te waarschuwen. De Heere verbiedt het om de geesten van doden te raadplegen.”

Bekering

Aanwezigen spreken hun gebed uit. „Geef de duivel geen kans om zich vanavond in het theater te manifesteren. Mogen de harten van de bezoekers gesloten blijven voor de boze machten. Mogen deze mensen ervaren dat er een grotere Macht is, zodat ze hun leven aan U overgeven.” Er wordt ook om de bekering van Ogilvie gevraagd. Een gezamenlijk gebeden Onze Vader en het lied ”Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser” sluiten de bijeenkomst af.

Bij het Schaffelaartheater hebben zich inmiddels circa vijftig christenen verzameld. Ze hebben gehoor gegeven aan een oproep van Barnevelder Jan van Hof, ook lid van de hervormde gemeente. Tweemaal staan ze een half uur stil biddend voor het theater. Enkele malen lopen ze biddend en zingend om het gebouw heen. Ook klinkt het eerste vers van Psalm 150. Later wordt nogmaals om het theater gelopen en spreekt ds. Molenaar, die ook naar het Theaterplein is gekomen, in een kring een gebed uit.

Een inwoner van Lunteren reikt enkele bezoekers van de show een Bijbel van de Gereformeerde Bijbelstichting aan. Een ingestoken bladwijzer ligt bij 1 Samuël 28, over koning Saul die de waarzegster in Endor bezoekt. „Ik zou toch naar de kerk gaan bij de oud gereformeerde gemeente, een paar meter verderop. Ik deel vaker evangelisatiebijbels uit en dacht: Laat ik er een paar meenemen.”

Bezoekers

Of het bidden van de Barneveldse christenen direct effect heeft gehad, is moeilijk na te gaan. Het management van Ogilvie weigert „de pers” te woord te staan en wil dus ook niet zeggen of de show is verlopen zoals het medium zich had voorgesteld.

„Ogilvie kan misschien heel goed mensen om de tuin leiden, maar dat maakt hem nog geen duivel”, reageert een bezoekster van de show als ze in de pauze buiten staat. „Leven en laten leven”, roept een ander na afloop, terwijl hij langs de laatst overgebleven christenen naar het parkeerterrein loopt.

Mensink is dan al naar huis. Bij haar vertrek meldt ze: „Ik had heel wat folders bij me, die heb ik allemaal kunnen uitdelen.”