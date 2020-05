Christelijke zorgmanagers: Leed lockdown steeds meer merkbaar

Het leed door de lockdown komt in verpleeghuizen steeds meer aan de oppervlakte. Dat zei bestuurder Ad Plomp van Zorggroep Sirjon vrijdag tijdens een digitale bijeenkomst met zo’n vijftien orthodox-christelijke zorgmanagers.

Meer zorgbestuurders uitten vrijdag hun zorgen over het min of meer afgrendelen van verpleeghuizen tijdens de coronacrisis. „Ons zijn rigide maatregelen opgelegd. Enerzijds wil je de vespreiding van het coronavirus tegenhouden. Anderzijds dreigt het gevaar dat mensen wegkwijnen, omdat ze geen contact met familie mogen hebben”, zei Teunis Stoop, bestuurder bij Cedrah, een koepel van reformatorische zorginstellingen in het zuidwesten van Nederland.

Er moet ruimte zijn om af te wijken van algemene richtlijnen, stelde Stoop tijdens het online seminar, waaraan ook SGP-leider Van der Staaij en een ChristenUnie-vertegenwoordiger deelnamen. „Als je beschermende maatregelen alleen neemt om bewoners maximaal te beschermen tegen het coronavirus, doet dat geen recht aan welzijn en welbevinden van mensen. Soms moet familie wél op bezoek kunnen komen. Als het bijvoorbeeld een patiënt heel depressief is.”

Stoop refereerde aan een bericht in de media waarbij iemand achter het raam afscheid nam van een geliefde in de laatste levensfase. „Dat vind ik de onmenselijkheid ten top. Zou je in zo’n situatie dan niet de betrokkenen zelf de keus moeten laten hoe ze afscheid van elkaar nemen?”

Maatwerk

Diverse christelijke zorgmanagers sloten zich min of meer aan bij Stoop. „Toen enkele maanden geleden massale virusuitbraken plaatsvonden, gingen locaties op slot”, schetste Anne Bosman, bestuurder bij Accolade Zorg (onder meer thuiszorg). „Nu zijn we het punt genaderd dat meer maatwerk nodig is.” Wel waarschuwde Bosman voor overhaaste versoepeling van bijvoorbeeld het bezoekregime. „Laten we de regels beheerst verruimen, om te voorkomen dat we later door een toenemend aantal besmettingen de versoepelingen weer moeten terugdraaien.”

Bestuurder Gerda de Pater van Zorggroep Sirjon vreest dat de 1,5 metersamenleving zeker onder ouderen en mensen met een handicap „heel veel verdriet” brengt. „Gezellig met elkaar knuffelen is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger”, stelde De Pater, ook voorzitter van de RMU-sector Zorg & Welzijn.

Zoek naar alternatieven om toch bezoek aan kwetsbaren mogelijk te maken, bepleitte bestuursvoorzitter Abwin Luteijn van Eleos. Hij wees op een soort drive-in-bezoek aan mensen met een handicap in

Engeland. „De rolstoelen stonden vijf meter van elkaar. Bezoekers reden langs. Mooi toch.”

Dilemma’s

In communicatie met familieleden en zorgpersoneel is openheid en menselijkheid van groot belang, stelde Pleun Eikelboom. Hij is bestuurder bij Vredenoord, een zorgorganisatie in de kring van de zevendedagsadventisen. „Leg je achterban op een eerlijke manier je eigen dilemma’s voor. Zeg tegen familieleden maar dat jij het als bestuurder ook onmenselijk vindt dat een cliënt geen bezoek mag ontvangen, maar dat je geen keus hebt. Familieleden waarderen die wijze van communiceren.”

Waardering was er vrijdag voor christelijke zorgpersoneel, onder wie vrijwilligers. „Honderden mensen uit onze achterban reageerden op onze oproep om hulp tijdens de coronacrisis. Het was overweldigend”, zei Hendrik Jan van den Berg, bestuurder van Lelie zorggroep. „Ik proefde de christelijke bereidheid om risico’s te lopen, ook in situaties waarin zorgcentra het moesten doen met minimale beschermingsmiddelen. Mensen zeiden: „God regeert, ons leven is in Zijn hand.” Al is er ook een keerzijde. Christenen zijn ook gewone mensen, met hun angsten.”

Peter Boudewijn, bestuurder bij RST Zorgverleners, stelde dat ‘zijn’ mensen te hulp schoten, omdat andere wijkverplegings-organisaties geen zorg wilden verlenen vanwege het coronagevaar. „Ik denk dan aan de verguisde christenen in de Romeinse tijd. Zij verleenden in tijden van pest zorg aan niet-christenen. Met niet-christelijke bestuurders heb ik daar afgelopen weken mooie gesprekken over gehad. Ze zeiden me dat christelijke zorgverleners een zekere rust uitstraalden.”

Fouten

SGP-leider Van der Staaij bond de zorgmanagers op het hart om onder ogen te zien „dat we risico’s blijven lopen en dat fouten blijven worden gemaakt” in de strijd tegen het coronavirus. „Het trof me dat een viroloog in Breda zei dat het coronavirus ons nederig maakt. We weten niet hoe het zal gaan. Meer dan ooit merk ik, ook in de politiek, dat ik niet op routine kan varen. Zo van: We weten wel hoe we dit varkentje moeten wassen. We hebben Gods hulp nodig.”

Directeur Cornell Heutink van Erdee Media Groep (EMG), die het digitale seminar organiseerde, benadrukte het belangrijk te vinden dat christelijke zorgorganisaties zo veel mogelijk de handen ineenslaan. „Christenen hebben elkaar meer dan ooit nodig, ook richting politiek Den Haag.” Mogelijk organiseert EMG dit najaar opnieuw een congres voor leidinggevenden in de zorg.