Christelijke partijen verdeeld over vuurwerk

CU- en SGP-raadsfracties zijn niet voor vuurwerk. Hun weerstand leidde ertoe dat in Nunspeet het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling wordt „ontmoedigd.” In Krimpenerwaard is het over drie jaar volledig uit met het knallen en knetteren. Ook in enkele andere gemeenten namen ChristenUnie en SGP stappen om vuurwerk uit te bannen of aan banden te leggen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Reformatorisch Dagblad. De krant bevroeg 38 CU- en SGP-fracties in twintig Biblebeltgemeenten die de laatste jaren met relatief hoge schade aan gemeentelijke eigendommen kampten. Gevraagd werd of ze het initiatief namen om vuurwerkvrije zones in te stellen of vuurwerk volledig te verbieden. Dat laatste mogen gemeenten komende jaarwisseling voor het eerst.

Van de fracties boekte de SGP in Krimpenerwaard het grootste succes. Afgelopen maand gaf een raadsmeerderheid een klap op het voorstel van SGP en D66 om in de Krimpenerwaard vanaf de jaarwisseling 2022/2023 geen vuurwerk meer toe te staan.

In Nunspeet nam de SGP vorig jaar november het initiatief voor een motie om vuurwerkgebruik in de gemeente te ontmoedigen. Met ingang van de komende jaarwisseling mogen inwoners hun buurt uitroepen tot vuurwerkvrije wijk.

Handhaving

Meerdere christelijke raadsfracties namen stappen om vuurwerk te verbieden. Met de SGP, GroenLinks en Democratische Kiezers Ede riep de Edese ChristenUnie vorig jaar zomer het gemeentebestuur op om het draagvlak voor een gemeentelijk vuurwerkverbod te onderzoeken.

In Staphorst diende de SGP tevergeefs een motie in om vuurwerk te ontmoedigen. De SGP Alblasserdam wil dat de gemeente vuurwerkvrij wordt. Als gevolg van de A15 is de luchtkwaliteit al slecht genoeg, vindt de fractie. De SGP in Barneveld kondigde eind oktober aan de gemeente in 2020/2021 „volledig vuurwerkvrij” te willen maken.

Elf van de twintig onderzochte gemeenten hebben vuurwerkvrije zones. Vooral rondom kerken, verzorgingstehuizen of winkelcentra. In de gemeente Rijssen-Holten is dat al vijftien jaar praktijk.

Lang niet altijd zorgde de weerstand tegen vuurwerk voor actie bij plaatselijke partijen. Zo zei onder meer de SGP Altena nog geen motie voor bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones te hebben ingediend, omdat het zeker was dat ze geen andere partij zou meekrijgen. Andere fracties noemden het aan banden leggen van vuurwerk symboolpolitiek, omdat het niet te handhaven is.

Enkele fracties zien niets in vuurwerkvrije zones of een vuurwerkverbod. De burgemeester gaat er over, stelt CU-voorman Pierre Kruizinga uit Kapelle. Hij wijst erop dat elk jaar de vuurwerkschade afneemt. „Ik ben geen voorstander van een totaalverbod. Ik vind dat je jongelui een plezier moet gunnen. Laten we proberen rekening te houden met anderen. Vrijheden botsen altijd met elkaar. Daar moeten we met gezond boerenverstand mee omgaan.”

Verschillende fracties vinden dat verbieden van vuurwerk een kabinetstaak is. Volgens Wijnand van der Hoeven van de ChristenUnie uit Altena is een lokaal verbod een „lapmiddel” en heeft dat voor zijn fractie niet de hoogste prioriteit. Een eventueel verbod moet volgens hem vanuit Den Haag worden opgelegd. „Met lokale wetjes en regeltjes lok je alleen reacties uit die je niet wilt. Regel iets goed met z’n allen of doe het niet.”

Principieel

Enkele SGP-fracties zeiden expliciet dat bij de overgang van oud naar nieuw geen vuurwerk past. Er horen geen „knallen en flitsen” bij, meent Cees Verloop (Tholen), wiens fractie in 2016 een vuurwerkonderzoek uitvoerde. „Oud en nieuw is voor bezinning en rust”, stelt SGP Ede. „Het is niet gepast om het nieuwe jaar in te gaan met feest en vuurwerk.”