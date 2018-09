Christelijke partijen teleurgesteld na vloek in voorstelling Zeeuws festival

De Statenfracties van de ChristenUnie en de SGP hebben teleurgesteld gereageerd nadat een van de hoofdrolspelers vloekte tijdens de openingsvoorstelling van het Zeeland Nazomer Festival in Veere.

Beide fracties kregen veel boze reacties binnen, meldt Omroep Zeeland. CU-Statenlid Treurniet zegt teleurgesteld te zijn. Ze noemt vloeken “erg kwetsend” voor christenen.

Haar SGP-collega Dorst vraagt zich of er in Zeeland wel plek moet zijn voor een dergelijke voorstelling. Hij wil dat het provinciebestuur de festivaldirectie duidelijk maakt dat er voortaan niet gevloekt mag worden in de voorstellingen.