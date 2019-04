Christelijke LHBT’ers tegen homogenezing

De landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, LKP, wil dat de regering paal en perk stelt aan de praktijk waarbij actief geprobeerd wordt de geaardheid van kerkgangers te veranderen. Dat meldde het AD vrijdag.

Deze week pleitte ook de landelijke homokoepel COC voor een verbod. Eerder dit jaar kwamen de Kamerfractie van D66 en jeugdartsenvereniging AJN met een vergelijkbare oproep. Aanleiding om opnieuw aandacht te vragen voor het fenomeen is een uitzending van RTL 5 dinsdag. In het programma Ewout & Homogenezing in Nederland kwam een aantal voorbeelden langs waarbij via psychische druk of fysieke methoden wordt geprobeerd mensen van homoseksualiteit te ‘genezen’.