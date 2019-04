Christelijke fracties Veenendaal tegen koopzondag vanaf 12.00 uur

Een initiatiefvoorstel om de winkelopeningstijden op zon- en feestdagen in Veenendaal een uur naar voren te verschuiven krijgt in elk geval niet de steun van de christelijke fracties in de gemeenteraad.

De fracties maakten dat dinsdagavond duidelijk bij de bespreking van het voorstel van Lokaal Veenendaal. Volgens deze fractie vragen ondernemers en bezoekers erom dat de winkels, net als in omliggende gemeenten, al om 12.00 uur te openen en om 17.00 uur te sluiten, in tegenstelling tot de huidige tijden van 13.00 tot 18.00 uur.

ChristenUnie, SGP en CDA willen „op het dossier van de koopzondag de rust bewaren” en wensen geen wijzigingen van de openingstijden voordat het afgesproken evaluatieonderzoek is uitgevoerd. Dit onderzoek vindt vanaf het najaar van 2020 plaats. De SGP tekende daarbij aan dat ze „de aantrekkelijkheid van de koopzondag zeker niet wil bevorderen.”

Super- en bouwmarkten mogen sinds eind 2017 elke zondag geopend zijn, winkels in het kernwinkelgebied van Veenendaal maximaal twaalf zondagen per jaar.

Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal, de organisatie van ondernemers en pandeigenaren, vindt 12.00 uur „een logischer aanvangstijdstip”, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.

„De koopzondagen zijn nog geen onverdeeld succes”, erkent de stichting. „Het publiek van Veenendaal, maar ook vanuit omliggende gemeenten, moet nog wennen aan de zondagopenstelling.”

Volgens initiatiefnemer Jaap Pottjewijd van Lokaal Veenendaal is zijn fractie ook voor rust. „We zoeken de grenzen niet op, het college heeft immers geen bedenkingen tegen ons voorstel.”

VVD, PvdA, GroenLinks en D66 kiezen „gezien de behoefte” wel voor 12.00 uur als aanvangstijdstip. De SP ziet de urgentie van het voorstel niet.

ProVeenendaal en Denk maakten geen standpunt kenbaar. De gemeenteraad beslist volgende week dinsdag.