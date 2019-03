Christelijke burgerbeweging: Stop lhbt-gedram in Donald Duck

Het lhbt-gedram in kinderblad Donald Duck moet stoppen.

Die oproep doet de christelijke burgerbeweging CitizenGO in een donderdag online geplaatste petitie. De organisatie vindt het „schokkend” dat Donald Duck voor het eerst in een strip een vrouwelijk homostel afbeeldt. Het stripblad besloot daartoe na een oproep van het 10-jarige meisje Fenna vorige week in het Jeugdjournaal.

„Het gaat te ver dat uitgerekend het Jeugdjournaal onze kinderen een ideologische agenda wil opdringen”, schrijft CitizenGO. „En dus niet alleen via het Jeugdjournaal zelf, maar ook via de Donald Duck. Dit lhbt-gedram moet stoppen. Zeker waar het gaat om onze kinderen, die nog niet weerbaar genoeg zijn om eigen standpunt in te nemen.”

De christelijke beweging roept de hoofdredactie van Donald Duck op „níet mee te gaan in het voeren van een ideologische strijd over de ruggen van onze kinderen. We mogen niet toestaan dat kindertijdschriften als de Donald Duck, dat bekend staat als een zeer onschuldig tijdschrift, worden misbruikt voor dit soort propaganda.”

Vrijdagmorgen rond half negen hadden meer dan 2200 mensen de petitie ondertekend.

CitizenGO plaatst regelmatig onlinepetities die tot doel hebben christelijke normen en waarden te behouden.