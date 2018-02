Christelijk pedagogisch studiecentrum CPS zoekt aansluiting bij Driestar educatief

Het christelijk onderwijsadviesbureau CPS zoekt aansluiting bij Driestar educatief als nieuwe eigenaar. De onderwijsorganisaties onderzoeken de komende maanden of en hoe Driestar educatief CPS kan overnemen.

Het CPS is in 1946 ontstaan als Christelijk Pedagogisch Studiecentrum dat protestants-christelijke scholen adviseerde. Eind jaren 70 begon het CPS meer samen te werken met de twee andere landelijke pedagogische centra, de APS en de KPC Groep. „Dit betekende ook dat CPS ging werken voor scholen buiten het protestants-christelijk onderwijs”, aldus de CPS-site.

Vanaf 1997 tot en met 2013 werden de subsidies langzamerhand overgeheveld naar sectororganisaties zoals de VO-raad en PO-Raad. De pedagogische centra moesten commerciëler gaan werken. De APS overleefde dit niet. Eind december 2015 ging dit onderwijsinstituut grotendeels ter ziele.

Ook het CPS kromp. Had het centrum in 1996 nog 150 medewerkers in dienst, inmiddels zijn dat 46 schoolbegeleidingsadviseurs en wat stafleden, aldus directeur Suzan Koning vrijdagmorgen desgevraagd. „In 2013 verloren we een kwart van ons budget. Het CPS moest daarom volledig zijn omzet bij de scholen weghalen. Dat leverde krimp op, en dat is nooit goed voor een organisatie.”

Het CPS heeft daarom volgens Koning „weloverwogen aansluiting gezocht bij Driestar educatief, omdat dit een maatschappelijk betrokken en solide partij is bij wie we ons inhoudelijk thuis voelen. De continuïteit en kwaliteit van het CPS kan bij Driestar educatief als nieuwe eigenaar verder worden uitgebouwd.”

Tussen beide organisaties wordt niet over fusie gesproken. Het CPS wordt een aparte rechtspersoon binnen Driestar educatief. „De vertrouwde naam van zowel Driestar onderwijsadvies als CPS blijft intact”, aldus bestuurder Robert Zoutendijk van Driestar educatief.

Volgens Zoutendijk blijft de structuur en identiteit van beide organisaties behouden, evenals de eigen klantenkring. Ook de namen van zowel Driestar onderwijsadvies als CPS blijven intact.

Zoutendijk denkt dat in de toekomst producten en diensten ter beschikking komen van zowel de klanten van het CPS als van Driestar educatief. „Beide organisaties worden daardoor sterker, terwijl hun eigenheid blijft bestaan. Ook de scholen binnen onze eigen achterban zijn op die manier gebaat bij de verwerving van het CPS.”