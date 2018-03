Christelijk Pakistaans gezin naar Polen uitgezet

Het Pakistaanse christelijke gezin Israël uit Epe is maandagochtend op het vliegtuig gezet naar Polen. Een online petitie roept staatssecretaris Harbers (Justitie) op hen terug te halen.

Dat meldde Kerk in Actie, diaconale organisatie in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), maandagmiddag. Het gezin woonde sinds een jaar op een camping in Epe en werd opgevangen door kerken in het Veluwse dorp. Betrokkenen vrezen dat Polen het gezin zal terugsturen naar Pakistan.

Het gezin Israël bestaat uit vader, moeder en twee zoons van 15 en 21 jaar. Een dochter van acht werd, zo melden betrokkenen, in Pakistan vermoord. „Ze werden vervolgd om hun geloof, en vluchten was de enige optie”, aldus Kerk in Actie.

Zorg om uitzetting christelijk Pakistaans gezin uit Epe

In juli 2016 reisde het gezin naar Polen, „omdat op dat moment er alleen een visum voor dat land beschikbaar was vanwege een bezoek van de paus”, aldus Henk van Apeldoorn, een van de betrokken gemeenteleden uit Epe. „Via Hongarije kwamen ze per vrachtauto naar Nederland. Nadat ze in het aanmeldcentrum Ter Apel te horen hadden gekregen dat ze hier geen asiel konden aanvragen, kwamen ze door bemiddeling van de Urdukerk in Epe terecht.”

Kerken in Epe hebben het gezin bijna anderhalf jaar lang onderdak geboden. Ruim een week geleden pakte de politie de Pakistanen op. Op 7 maart hadden ze in Nederland asiel kunnen aanvragen, omdat dan de zogeheten Dublinclaim, op grond waarvan ze nu naar Polen zijn gestuurd, zou vervallen.

De Pakistaanse Urdukerk in Nederland, onderdeel van de PKN, is „bedroefd” dat het gezin is opgepakt. „In Pakistan hoorde het gezin tot de Kerk van Pakistan en in Nederland bezochten zij onze diensten”, aldus John William van de Urdugemeente. De kerk van Pakistan is al jaren een partnerkerk van Kerk in Actie. Deze diaconale organisatie steunt een online petitie die erop aandringt de familie Israël te laten terugkeren naar Nederland om hier asiel aan te vragen.

De afgelopen weken hadden diverse protestdemonstraties tegen de uitzetting plaats. Burgemeester Van der Hoeven van Epe verzocht het Internationale Rode Kruis erop toe te zien dat de familie bij een asielaanvraag in Polen „correct” wordt behandeld.