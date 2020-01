Christelijk Iraans gezin Hoogeveen moet Nederland uit

Het Iraanse gezin Ebadifard, moeder Zahra en zoons Abbas (18) en Erfan (17) uit Hoogeveen, mag niet in Nederland blijven. Dat besloot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maandag. De advocaat van het gezin gaat nog in beroep tegen de beslissing. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De Iraanse vluchtelingen verbleven ruim twee jaar in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen.

Het gezin is hun thuisland ontvlucht omdat ze zich hebben bekeerd tot het christendom. Dat levert in Iran acuut gevaar op, reden om een verblijfsstatus in Nederland aan te vragen. Maar de IND is niet overtuigd.

Een besluit van de IND werd al in december verwacht, maar bleef toen uit. Begin december werd het gezin Ebadifard opgepakt en vastgezet in het detentiecentrum in Zeist. Na een paar dagen opsluiting besloot de rechtbank in Groningen dat de gevangenschap moest worden beëindigd. In afwachting van het besluit, dat gisteren kwam, is het gezin overgebracht naar een azc elders in het land.