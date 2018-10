Chris Polman volgt Bos op als voorzitter VUmc

Wetenschapper Chris Polman is benoemd tot de nieuwe bestuursvoorzitter van het VU medisch centrum (VUmc). Hij volgt Wouter Bos op, die per 1 oktober aan de slag gaat als voorzitter van de nieuwe staatsdeelneming Invest NL.

Polman is sinds 2013 lid van de raad van bestuur van VUmc en sinds 2016 ook decaan. De wetenschapper op het gebied van multiple sclerose (MS) werd in 1994 benoemd tot hoogleraar neurologie. „Polman wordt beschouwd als een verbindend persoon die veel belang hecht aan een goede samenwerking tussen diverse disciplines in Amsterdam UMC”, aldus het universitair medisch centrum.