Chloorgas vrijgekomen in gebouw drinkwaterbedrijf PWN in Andijk

In een gebouw van drinkwaterbedrijf PWN in het Noord-Hollandse Andijk is chloorgas vrijgekomen. Niemand is hierbij gewond geraakt. Het zogenoemde gaspakkenteam van de brandweer is bezig met ventileren, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De wind staat vooralsnog gunstig. Het chloorgas trekt daardoor richting het water. „We houden het weer in de gaten, om te zien of daarin wijzigingen gaan komen”, aldus de woordvoerder.

Waardoor het chloorgas in het gebouw aan de Dijkweg is vrijgekomen, weet de woordvoerder niet. Onderzocht wordt nog of het vrijkomen van de chemicaliën effect heeft op het drinkwater.