Chinook landt in weiland

Een Chinook-helikopter van vliegbasis Gilze-Rijen heeft maandagmiddag een voorzorgslanding gemaakt in een weiland in de buurt van Lith (Noord-Brabant). Volgens het Defensie Helikopter Commando is er niemand gewond geraakt en is er geen schade.

De Chinook was bezig met een oefening en aan boord waren veertien militairen. Volgens een woordvoerster van vliegbasis Gilze-Rijen ging er in de cockpit een lampje branden en was dat de reden voor de landing.

Na controle door technici van de vliegbasis is vastgesteld dat de helikopter verder kan vliegen. Maandagavond keert het toestel terug naar Gilze-Rijen.