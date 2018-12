Chinese toeristen slachtoffer van nepagenten

Chinese toeristen zijn in Zaandijk het slachtoffer geworden van nepagenten. Twee mannen, van wie één zichzelf legitimeerde met een valse politielegitimatie, spraken de toeristen aan over nepgeld dat in omloop zou zijn.

De mannen wilden daarom het geld van de toeristen controleren, waarop een slachtoffer de portemonnee overhandigde. De zogenaamde agent haalde het geld eruit, controleerde het en stopte het ogenschijnlijk terug. Pas toen de twee mannen wegreden, bleek het briefgeld niet meer in de portemonnee te zitten. Uit onderzoek bleek dat de daders in een auto met Frans kenteken reden.