Chinese christin krijgt asiel in Nederland

De Chinese christin van wie eerder een asielaanvraag werd afgewezen, krijgt nu toch asiel in Nederland.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft dat besluit afgelopen vrijdag genomen, meldt de stichting Gave.

Protest tegen „eigen doopvisie IND” bij afwijzing Chinese bekeerling

In mei tekende Gave nog protest aan tegen de afwijzing van de asielaanvraag. De IND verwachtte van de Chinese dat zij zich zou aansluiten bij de protestantse Drie-Zelfkerk in China.

Voor de vrouw was dit geen optie. Ze is in China tot bekering gekomen in een „niet-geregistreerde, vervolgde kerk.”

Niet alleen Gave trok aan de bel, ook de Kamerfracties van ChristenUnie, SGP en CDA stelden vragen. De IND geeft geen toelichting op het nieuwe besluit.