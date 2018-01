Chinese campus RUG van de baan

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ziet ervan af een campus te openen in de Chinese stad Yantai. Het college van bestuur van de universiteit liet weten de aanvraag hiervoor niet in te dienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), omdat er bij de universiteitsraad onvoldoende draagvlak voor is.

„Dit betekent dat het college van bestuur afziet van het plan om volledige opleidingen onder verantwoordelijkheid van de RUG in Yantai aan te bieden”, aldus collegevoorzitter Sibrand Poppema. De RUG wil de komende tijd wel onderzoeken of er nog andere vormen van samenwerking in Yantai mogelijk zijn.

Over de opening van een filiaal in Yantai werd al langer besproken. Medio vorig jaar werd een beslissing hierover al uitgesteld.