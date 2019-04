„China probeert militaire kennis te vergaren”

China probeert in toenemende mate militaire inlichtingen in Nederland te vergaren. Dat stelt de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in zijn jaarverslag, dat dinsdagochtend naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De MIVD noemt de activiteiten van China en ook van Rusland zorgwekkend. China krijgt steeds meer politieke, economische en militaire invloed. „De dreiging tegen defensie is het stelen van militair technologische kennis en technologie, die zowel militair als in de burgermaatschappij kan worden gebruikt.”

Rusland heeft met de ontwikkeling van een vanaf de grond gelanceerde raket met een bereik van meer dan 500 kilometer het zogeheten INF-verdrag geschonden, stelt de MIVD. Het Kremlin schortte het verdrag dat nucleaire en conventionele raketten en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer verbiedt in februari al op, daags nadat de Amerikaanse president Trump hetzelfde had gedaan.

De MIVD constateert niet alleen dreiging uit Russische en Chinese hoek. Ook Iran, Syrië, Pakistan en Noord-Korea zoeken in westerse landen naar kennis en goederen, die de landen willen gebruiken voor wapenprogramma’s.

De inlichtingendiensten zijn over het algemeen uiterst gesloten in hun informatieverstrekking, maar de MIVD maakte vorig jaar een uitzondering door bekend te maken dat Rusland had geprobeerd de OPCW in Den Haag te hacken. Die operatie bij de organisatie tegen de verspreiding van chemische wapens, kon toen worden verstoord.

Volgens de MIVD was openheid nodig om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. „Minder naïviteit betekent een grotere alertheid tegen mogelijke ongewenste beïnvloeding”, zegt de directeur van de MIVD, generaal-majoor Onno Eichelsheim.