Chileen wordt uitgeleverd aan Nederland

Chili mag de 44-jarige jarige Amsterdamse Chileen Richard R. uitleveren aan Nederland. Dat heeft het hooggerechtshof in de hoofdstad Santiago beslist. Binnen twee maanden wordt hij overgedragen, meldt het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

Oktober vorig jaar werd R. in een parkeergarage in Santiago aangehouden. De arrestatie gebeurde op verzoek van het OM in Amsterdam. De man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en het voorbereiden van internationale drugshandel.

De Chileense website biobiochile meldde eerder dat de verdachte, bijgenaamd El Rico, betrokken was bij de Marokkaanse bendeoorlog in Amsterdam. Volgens Chileense media was hij in de jaren negentig voor drugssmokkel in Duitsland tot elf jaar veroordeeld.