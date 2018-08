Chemische sector bezorgd over hulpverlening

Een derde van de chemische bedrijven maakt zich zorgen over de hulpverlening bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Ze vrezen dat de hulpverlening niet goed is voorbereid en niet adequaat kan reageren, vooral in regio’s waar maar weinig chemische industrie zit.

Dat blijkt uit een onderzoek van ondernemersorganisatie Evofenedex onder een representatieve groep van veiligheidskundigen, management en directie uit de chemische industrie, groot- en detailhandel en logistieke sector. „In gebieden als Rotterdam-Rijnmond is de hulpverlening uiteraard in orde, daarbuiten kan het een ander verhaal zijn”, zegt een woordvoerder van Evofenedex.

Een ander punt van zorg, vindt een kwart van de ondernemers, is dat de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen hen niet genoeg ruimte biedt voor innovatie (bijvoorbeeld het gebruik van drones of elektronische vrachtbrieven). Ook vindt 44 procent van de ondervraagden de veiligheidsvoorschriften voor vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen te complex, en 39 procent vindt dat ze te vaak veranderen.

Evofenedex legt de resultaten van het onderzoek voor aan beleidsmakers en veiligheidsinspecties.