Chefkok John Halvemaan overleden

In Amsterdam is chefkok John Halvemaan dinsdag op 69-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Les Patrons Cuisiniers, een club van topchefs waar hij mede-oprichter van was, op Facebook. Hij leed al geruime tijd aan prostaatkanker.

Autodidact Halvemaan was eigenaar van het naar hemzelf genoemde restaurant Halvemaan in Amsterdam-Buitenveldert, dat hij vorig jaar sloot. Hij begon in de jaren 70 op het Leidseplein met restaurant Auberge, waar hij een Michelinster verdiende, en verwierf daarna een ster in La Rive in het Amstel Hotel. Ook zijn in 1989 geopende restaurant Halvemaan kreeg een Michelinster.

Les Patrons Cuisiniers prijst Halvemaan om zijn „hartstochtelijke passie voor het vak, zijn tomeloze energie en zijn bereidheid om heilige huisjes omver te trappen en buiten de gebaande paden te treden, een voorbeeld, inspirator en leermeester voor drie generaties Patrons”. Zijn inzet voor verbetering van het opleidingsniveau van koks en de kwaliteit van producten, heeft de Nederlandse keuken op een hoger plan getild, aldus de Patrons.