‘Check polis bij kopen auto van particulier’

Wie een tweedehandsauto koopt van een particulier, doet er goed aan te kijken naar de voorwaarden van de autoverzekering. Veel verzekeraars vergoeden namelijk niet de aanschafwaarde als een bij een particulier gekochte auto wordt gestolen of total loss raakt, waarschuwt vergelijkingssite Geld.nl.

Elf van de 21 door Geld.nl onderzochte verzekeraars stellen als eis voor de zogenoemde aanschafwaarderegeling dat de auto is gekocht bij een officiële merkdealer of een bij BOVAG aangesloten dealer. Zo niet, dan bepalen de meeste verzekeraars de waarde op basis van de BOVAG- of ANWB-koerslijst. Hierin kijken ze wat dezelfde auto, met een gelijke kilometerstand, accessoires en hetzelfde bouwjaar, kost. Dit bedrag kan dus lager zijn dan wat ervoor is betaald, aldus de vergelijkingssite.

Verzekeraars die de aanschafwaarde niet vergoeden als de auto is gekocht bij een particulier, zeggen volgens Geld.nl dat de waardebepaling in dit soort gevallen minder betrouwbaar is. Zo zou de staat van onderhoud en de juiste kilometerstand niet of minder goed te achterhalen zijn.

Geld.nl adviseert niet alleen de aanschafwaarderegeling te controleren, maar ook tot welke leeftijd en waarde van de auto de regeling geldt. „Dat verschilt namelijk ook per verzekeraar.”