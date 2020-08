‘Check huis bij isoleren op vleermuizen’

De Zoogdiervereniging krijgt steeds vaker signalen dat vleermuizen levend worden begraven bij het isoleren van huizen, meldt natuurwebsite Nature Today. Om energie te besparen laten mensen de spouwmuur of de ruimte onder het dak opvullen met isolatiemateriaal. Maar onder meer de gewone grootoorvleermuis en de ruige dwergvleermuis wonen juist graag in dat soort loze ruimten.

In Friesland kreeg een medewerker van dierenopvang Fugelpits er volgens de natuurwebsite onlangs mee te maken. Bij een huis werden kieren gedicht en de spouw volgespoten met korrels en een lijmstof. Na een paar dagen roken de bewoners een vieze geur die deed denken aan een dood dier. „Met de bewoners wordt een kozijn verwijderd en wordt de bron gevonden: een flinke groep vleermuizen is levend begraven in het isolatiemateriaal. Een aantal vleermuizen zijn al dood, maar een paar dieren kunnen nog levend uit het isolatiepakket worden gesneden. Van de overlevende dieren zijn de volwassen vrouwtjes broodmager en er het slechtst aan toe: ze zijn doorgegaan met het zogen van hun jong terwijl ze zelf niet konden eten of drinken”, meldt Nature Today.

De Zoogdiervereniging pleit ervoor om het isoleren van gebouwen duurzaam en natuurvriendelijk te laten gebeuren. „We willen toch niet dat we in energie duurzame huizen en steden en dorpen wonen, terwijl de van nature aanwezige vleermuizen, vogels en andere dieren vernietigd zijn?”