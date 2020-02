CHE start praktijkpabo  in zuidwesten

Redactie regio

EDE. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) breidt de praktijkpabo uit naar Zeeland, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard.

Vijf besturen van in totaal 37 basisscholen en de hogeschool tekenen vrijdag een overeenkomst over de samenwerking. Zij willen zo meer leerkrachten trekken en behouden voor het christelijk basisonderwijs in Zuidwest-Nederland. Aan de praktijkpabo studeren elders al zo’n 100 studenten.

Bij de opleiding, die in september van start moet gaan, leren studenten van begin af aan twee dagen in de praktijk op een basisschool hun woonomgeving. Eén dag per week volgen ze colleges in Ede. De overige dagen staan in het teken van zelfstudie, groepsopdrachten, lesvoorbereiding en begeleiding.