CHE richt zich op Dordrecht nu Ede minder in trek is

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ziet kansen om uit te breiden naar het westen. „Als studenten niet meer vanzelfsprekend naar ons toekomen, zoeken wij ze op”, zegt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen.

Duizend studenten zou een vestiging in Dordrecht binnen zes jaar kunnen tellen, staat in een onderzoek van de CHE en de gemeente Dordrecht dat deze week is gepresenteerd. Ondanks de aanwezigheid van andere hogescholen in de regio Drechtsteden is er volgens het rapport behoefte aan de studies verpleegkunde, social work en leraar basisonderwijs.

Concurrentie met andere hbo’s wil de CHE niet aangaan, benadrukt Van Wijnen. „Wij zijn nadrukkelijk een christelijke hogeschool.” Door de identiteit trekt de Edese school van oudsher studenten uit het hele land. Dat liep terug na de invoering van het leenstelsel, waardoor minder studenten op kamers gaan: vijf jaar geleden telde de CHE nog 4200 studenten, dit jaar minder dan 4000. En dat terwijl alle andere hbo’s hun studentenpopulatie zien stijgen. „Dat is wel degelijk een zorg die extra reden gaf om dit onderzoek te doen”, zegt Van Wijnen. Hij wijt de teruglopende instroom ook aan de afnemende vanzelfsprekendheid om voor een christelijke hogeschool te kiezen. „Dus zoeken wij studenten op.”

Het is niet de bedoeling dat de school in Dordrecht de school in Ede leegeet. Van Wijnen moet er niet aan denken dat zijn splinternieuwe schoolpand –gebouwd op een groei naar 5000 studenten– en de in 2013 geopende campus straks halfleeg staan. „Het moet niet zo zijn dat elke extra student in Dordrecht er één minder is in Ede.” Daarom richt de hogeschool zich vooral op nieuwe doelgroepen.

Mbo’ers die al werken bijvoorbeeld, en een hbo-studie overwegen als de CHE in de buurt zit, omdat ze dan niet ver hoeven te reizen. De bestuurder wijst erop dat veel ziekenhuizen personeel met een hbo-diploma vragen. Dordrecht zal daarom vooral deeltijdstudies aanbieden, al sluit Van Wijnen voltijdopleidingen op termijn niet uit. Aan de hand van het rapport, dat 2019 noemt als beoogd startjaar, gaat de CHE nadenken over vervolgstappen.

Vergeefse pogingen

Het is niet voor het eerst dat de CHE naar Dordrecht kijkt: ook tien jaar geleden deed de school al een poging tot de start van een nevenvestiging. Die kwam niet van de grond; wel volgen zo’n 50 studenten in de Merwestad nu al een deeltijdopleiding voor sociaal werk in de zorg. Zij krijgen twee dagen per week les in een gehuurd lokaal.