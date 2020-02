CHE lanceert Dordrecht Academy

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft op donderdag 6 februari samen met vier andere onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeente Dordrecht vastgelegd te starten met de Dordrecht Academy. De school gaat in Dordrecht zo’n twaalf associate degree-opleidingen aanbieden.

De CHE startte de verkenning naar onderwijsaanbod in Dordrecht in 2017. In 2018 bleek dat de mogelijke komst van CHE-bacheloropleidingen op bezwaren bij andere partijen stuitte. Daarom wordt nu een gezamelijk associate degree-aanbod gestart.