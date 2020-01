CHE-bestuurder Van Wijnen vertrekt naar pensioenfonds

Harmen van Wijnen neemt afscheid als bestuursvoorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Per 1 mei wordt hij algemeen directeur van ABP, het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs.

Van Wijnen (52) werkt dan bijna zeven jaar bij de Edese hogeschool. Hij kondigde zijn vertrek vrijdagmiddag aan. Vanuit zijn functie bij de CHE was hij ook bestuurslid bij de Vereniging Hogescholen.

Van Wijnen was zelf niet bereid een toelichting te geven op zijn vertrek.

Groei

Onder zijn leiding groeide de christelijke hogeschool van zo’n 4000 naar 4700 studenten. Dat is volgens een woordvoerder vooral te danken aan de uitbreiding met de voltijdstudie ict en de komst van een vijftal nieuwe deeltijd- en associate degree-opleidingen.

Van Wijnen besteedde volgens de hogeschool „veel aandacht” aan de identiteit van de CHE. „Hij ging daarover structureel gesprek aan met medewerkers en studenten, maar ook met de kerken en scholen waar onze studenten vandaan komen”, licht de woordvoerder toe. Ook zette de vertrekkende bestuurder een intern instituut op dat onderzoek doet naar de bronnen van de school en de betekenis van de christelijke identiteit.

Geloofsbeleving

Van Wijnen promoveerde in 2016 op een onderzoek naar de invloed van kleine groepen op de geloofsbeleving van jongeren. Voordat hij bij de CHE begon, was hij predikant-directeur van de hervormde jongerenorganisatie HGJB en programmamanager bij het Jeugdwerk in de Protestantse Kerk (JOP).