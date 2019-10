Chauffeur verongelukt op A59 bij Waspik

Een chauffeur van een tankauto is maandagochtend overleden door een verkeersongeluk op de A59 ter hoogte van Waspik, meldt de politie. Hij kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een vrachtauto die is geladen met zand.

De A59 is in de richting van de A27 tussen de knooppunten Zonzeel en Hooipolder afgesloten. Die stremming duurt tot in de loop van de maandagmiddag, meldt de ANWB. Tot die tijd wordt weggebruikers aangeraden in de richting van Den Bosch om te rijden via de A16, de A58 en de A27.