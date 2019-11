Chauffeur vast na dodelijk ongeval op A2

Een automobilist is maandagochtend om het leven gekomen door een ongeval op de A2 ter hoogte van knooppunt De Hogt bij Eindhoven. Het slachtoffer is vermoedelijk een vrouw, aldus de politie. Zij was betrokken bij een kop-staartaanrijding toen ze tussen twee vrachtwagens reed. De Poolse chauffeur van de achterste truck is aangehouden.

De aangehouden chauffeur is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie verdenkt hem ook van betrokkenheid bij een ongeval eerder op de ochtend op de A67 bij Eersel. Door dat ongeval vielen geen gewonden.

Na het ongeval op de A2 is de hoofdrijbaan van de weg in noordelijke richting afgezet voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. Weggebruikers kunnen over de parallelbaan rijden.