Chauffeur truck met illegalen in IJmuiden vrij

Een 45-jarige vrachtwagenchauffeur die afgelopen woensdag in IJmuiden werd opgepakt nadat in zijn truck vijftien illegalen werden aangetroffen, is vrijgelaten. Dat bevestigt de politie na een bericht van NH Nieuws. „De man zit niet meer vast en is ook geen verdachte meer in deze zaak”, aldus een politiewoordvoerster. Voor zover bekend zijn er nog geen andere verdachten in beeld. „Het onderzoek loopt nog.”

De illegalen, afkomstig uit Afghanistan, Algerije, Iran, Irak en Libië, zijn vorige week naar een asielzoekerscentrum gebracht en zitten daar nog steeds.

De Turkse bestuurder van de truck waarschuwde de autoriteiten nadat hij in de laadruimte geluiden had gehoord. De marechaussee haalde daarna de migranten uit de wagen. De chauffeur werd aanvankelijk aangehouden op verdenking van mensenhandel, maar is dinsdag vrijgelaten.