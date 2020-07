Chauffeur laat laadklep openstaan en botst tegen portaal A28

Op de A28 bij Zwolle is vrijdagochtend vroeg een vrachtwagen tegen een portaal met matrixborden gereden. De chauffeur had de laadbak omhoog laten staan. Waarom hij dat deed, is onduidelijk. De man is gewond naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeval leidde op de snelweg (Groningen-Zwolle) tot een lange file tussen de afritten Nieuwleusen en Ommen, waarbij weggebruikers tot wel twee uur vertraging opliepen.



Nadat Rijkswaterstaat de schade aan het portaal en het asfalt zo veel mogelijk had hersteld, is de A28 kort voor 09.00 uur deels vrijgegeven. Omdat er veel verkeer over de ene vrije rijstrook moet worden geleid, geeft de ANWB het overige verkeer voorlopig nog wel het advies om te rijden via Flevoland (A7, A6, N50).