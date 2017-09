Chauffeur dodelijk ongeval Spier vrijgelaten

De chauffeur van een taxibus die was aangehouden na de vondst van een overleden vrouw bij het Drentse dorpje Spier is vrijgelaten. De politie verdenkt hem nog wel van het veroorzaken van een dodelijk ongeval en het doorrijden na een aanrijding.

De omgekomen 18-jarige vrouw was zaterdagavond naar een schuurfeest geweest. Toen ze zondagochtend niet thuis was gekomen, gaf haar familie haar als vermist op. Een voorbijganger zag haar lichaam langs de weg in een greppel liggen en tipte vervolgens de politie.

Later op de dag meldde de chauffeur (24) van de taxibus zich bij de politie. Hij zei ’s nachts „iets” te hebben geraakt.