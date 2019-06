Chartsjenko enige Oekraïense verdachte

Leonid Chartsjenko, een van de vier mannen die zouden worden aangeklaagd voor de ramp met vlucht MH17, heeft een unieke positie tussen alle verdachten. Hij is namelijk Oekraïens staatsburger. De andere drie aangeklaagden zijn Russen.

Chartsjenko is in 1972 geboren in Kostjantynivka, een industriestad ten noorden van Donetsk in het oosten van Oekraïne. Op het moment van de ramp leidde hij een verkenningsbataljon van de rebellen. Mogelijk was Chartsjenko ook betrokken bij de aanvoer van de Buk-installatie waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten.

Volgens onderzoekscollectief Bellingcat leidde Chartsjenko een verkenningsbataljon met de naam Krot. Dat viel onder de inlichtingendienst van de pro-Russische separatisten. Die dienst werd geleid door Sergej Doebinski en diens rechterhand Oleg Poelatov, twee van de andere verdachten.