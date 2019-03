Charly T. op vrije voeten

De 17-jarige Charly T., verdacht van seksueel misbruik van twee minderjarige Engelse meisjes, is door de rechter in het Spaanse Alicante op vrije voeten gesteld. Dat heeft zijn Nederlandse advocaat Robert Malewicz dinsdag bevestigd. Het gaat om een beslissing over T.'s voorarrest, aldus de raadsman. Het inhoudelijke eindoordeel van de rechter over de zaak volgt later.

T. werd in augustus vorig jaar gearresteerd en zit sindsdien vast. Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling geƫist. T. heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

De vrijlating van T. stemt Malewicz ,,hoopvol voor een goede afloop van de zaak.'' Verdere mededelingen wil hij niet doen.

Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte te zijn van het feit dat T. zijn vonnis in vrijheid mag afwachten.