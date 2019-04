„Chaos op vliegveld Colombo”

De 33-jarige Guy Hendricks uit Utrecht trof zondagavond een chaos aan op het vliegveld van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo. Het geduld van de mensen die hun vlucht probeerden te halen, werd zwaar op de proef gesteld omdat er voor de controleposten lange rijen reizigers stonden.

De Utrechter lag een paar dagen met een voedselvergiftiging in een ziekenhuis in Colombo en wilde zondagavond met een taxi naar het vliegveld rijden om Sri Lanka te verlaten. „Maar ik kon geen taxi nemen omdat er een avondklok was ingesteld”, zegt Hendricks. „Daarom ben ik met een ambulance naar het vliegveld gebracht. Dat was niet eenvoudig. Het stond op veel plekken vast. We zijn zelfs met de ambulance een stukje tegen het verkeer in gereden om verder te kunnen komen.”

Hendricks vliegt zondagavond naar Shanghai en reist vanaf daar naar Nederland. Hij verwacht dat het afzien wordt tijdens zijn vlucht naar huis, gezien zijn gezondheidstoestand.