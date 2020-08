Chaos en tumult in Almelose rechtbank bij behandeling gijzeling

Een rechtszaak bij de rechtbank in Almelo tegen drie mannen die worden verdacht van een extreem gewelddadige gijzeling is maandag uitgelopen op een chaos. In plaats van de zaak inhoudelijk te behandelen, zoals de rechters zich hadden voorgenomen, werden ze door advocaat Yehudi Moszkowicz opgeroepen eerst acht getuigen te horen die duidelijk zouden kunnen maken dat een verklaring van een eerder gehoorde getuige, tegen de verdachten, verzonnen en onwaar was.

Toen de rechters daar niet in mee wilden gaan, besloot de strafpleiter de rechters te wraken. Moszkowicz vond dat de rechters met hun weigering „de verdachten de kans ontnamen op een eerlijk proces”.

De wrakingskamer oordeelde ’s middags dat de verdediging niet echt geschaad zou worden in hun procesvoering als de getuigen niet nu zouden worden gehoord en wees het wrakingsverzoek af. Daarop begon de zitting onder de oorspronkelijke rechters, al gaven de twee aanwezige verdachten - de derde was niet op komen dagen - meerdere malen aan dat ze geen vertrouwen meer hadden in het proces en daarom zouden zwijgen.

Toen de rechters meerdere malen verdachten door elkaar haalden en op fouten werden betrapt, konden de verdachten het niet laten de rechters toe te bijten dat ze zich niet in het dossier hadden verdiept en niet wisten waar ze het over hadden.

Op een gegeven moment stond Moszkowicz op om demonstratief zijn toga uit te trekken onder de woorden: „Ik leg de verdediging neer want met een rechtbank die zo weinig kennis van het dossier heeft, valt niet te praten.” Ondertussen bleek dat de rechters vergeten waren dat in een kamertje in het gerechtsgebouw al vanaf ’s ochtends vroeg een getuige zat te wachten die was opgeroepen om nader gehoord te worden. Nadat de getuige, een vrouw die eerder al belastende verklaringen had afgelegd, alsnog gehoord was, brak op de publieke tribune tumult uit en moest de parketpolitie eraan te pas komen om de orde te herstellen.

Uiteindelijk besloot de rechtbank de zaak aan te houden. Het streven is die binnen een maand af te handelen, met of zonder Moszkowicz.