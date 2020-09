‘Chaos bij dienst die duizenden asieldossiers moet wegwerken’

De Taskforce Dwangsommen, die is opgezet om de achterstand van duizenden asielaanvragen bij de immigratiedienst IND weg te werken, kampt met organisatorische problemen. Vier medewerkers doen daarover een boekje open in de Volkskrant.

Er zou onder meer sprake zijn van een tekort aan begeleiders en van achterstanden bij de vorming van de dossiers op basis waarvan de medewerkers asielaanvragen moeten beoordelen. Daardoor blijft het werk stilliggen.

Een van de medewerkers zegt dat „veel mensen thuiszitten, een salaris ontvangen van ten minste 3040 euro bruto per maand en helemaal niks doen”. Ze zouden het advies krijgen de tijd te vullen met verdiepingsprogramma’s over de landen van herkomst, zoals Netflix-documentaires en bijvoorbeeld het programma Danny in Arabistan.

De Taskforce Dwangsommen moet voor het eind van het jaar 14.000 achterstallige dossiers hebben weggewerkt, zo heeft verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol de Tweede Kamer beloofd.

VluchtelingenWerk zegt de signalen over chaotische taferelen te herkennen en „verbijsterd” te zijn. „De lange wachttijden voor de asielprocedure zorgen voor enorm veel onzekerheid bij asielzoekers die al langer dan een jaar aan het wachten zijn en niet weten waar zij aan toe zijn. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol blijft de indruk wekken dat het om ‘wat opstartproblemen’ gaat, maar VluchtelingenWerk Nederland heeft ernstige twijfels.” De organisatie vindt dat „de organisatorische chaos bij de Taskforce snel aangepakt moet worden”.

Het ministerie van Justitie, dat gaat over asielzaken, zegt dat er „zaken zijn die beter kunnen”. Daarover is het ministerie „met alle betrokkenen, ook medewerkers, in gesprek”, laat het in een reactie weten.

Wel zijn onder meer de „planning, bereikbaarheid, inzet en begeleiding van medewerkers” verbeterd, aldus het ministerie. Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Broekers-Knol is het „altijd de inzet geweest” om de 14.000 achterstallige dossiers weg te werken en is dat nog steeds zo.