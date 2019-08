Champagnehandelaar veroordeeld voor heling

Een 32-jarige wijnhandelaar uit Uden (Noord-Brabant) is donderdag veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur voor de verkoop van honderd gestolen flessen champagne. Ook moet hij 7000 euro terugbetalen aan de Staat.

De man had volgens de rechter in Zutphen vanwege de lage aanschafprijs moeten vermoeden dat de partij ontvreemd was. Te meer omdat hij eerder al twijfels had over de betrouwbaarheid van de leverancier en hun samenwerking stopzette. Toch ging de Udenaar eind 2018 weer met hem in zee en verkocht de flessen door zonder na te gaan of de champagne wel legaal was.

De officier van Justitie eiste een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Maar de rechter ging daarin niet mee omdat de handelaar geen strafblad heeft en de rechtszaak een enorme impact had op hem en zijn jonge gezin.