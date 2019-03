Centrum Utrecht via A2 dicht voor stille tocht

Automobilisten kunnen vrijdag aan het begin van de avond uur het centrum van Utrecht niet bereiken via de A2. Dit in verband met de stille tocht iets later op de avond.

Rijkswaterstaat meldt dat afrit 8 van de A2 naar het centrum is afgesloten. Verkeer dat naar het centrum wil, wordt omgeleid via afrit 7 en de A12 Ring Utrecht-Zuid.

De stille tocht begint om 19.00 uur om de slachtoffers van de aanslag van afgelopen maandag te herdenken. De tocht vertrekt vanaf het Jaarbeursplein en leidt naar het 24 Oktoberplein, waar de verdachte schutter afgelopen maandag het vuur opende in een tram. Vanaf 18.00 zullen enkele wegen in Utrecht zijn afgesloten in verband met de stille tocht.

De gemeente Utrecht raadt belangstellenden voor de tocht aan niet met de auto te komen.