Centrum slaat alarm over processierups

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups slaat alarm. Overheden en gezondheidsdiensten moeten meer gaan samenwerken bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

Dat meldde De Gelderlander woensdag.

Volgens het kenniscentrum komen er dit jaar naar verwachting drie keer zoveel eikenprocessierupsen als in het recordjaar 2018. Daarnaast rukt een tweede soort –de dennenprocessierups– vanuit België op. Mogelijk is de soort zelfs al in het land.

Het kenniscentrum heeft besloten om gemeenten, provincies, gezondheidsdiensten, wetenschappers en andere deskundigen bijeen te roepen om te overleggen hoe de processierups kan worden bestreden. „Want wij kunnen het niet meer aan”, stelt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit die ook lid is van het kenniscentrum.

De brandhaartjes van de processierups veroorzaken bij mensen huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In sommige gevallen kan er ook een anafylactische shock, een heftige allergische reactie, ontstaan die dodelijk kan zijn, aldus Van Vliet.