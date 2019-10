Centrum Ouderkerk afgesloten na plofkraak

Het centrum van Ouderkerk aan de Amstel is het grootste deel van de dag afgesloten na een plofkraak op een geldautomaat. Door de explosie in de Dorpsstraat is volgens de politie vrijdagochtend vroeg veel schade ontstaan. Er zijn ruiten gesprongen en meerdere dakpannen zijn gesneuveld. Vanwege de opruimwerkzaamheden blijft het centrum voorlopig dicht.

Ondernemers en bewoners kunnen op het gemeentehuis terecht voor meer informatie. De daders van de plofkraak zijn gevlucht op een scooter. Over een eventuele buit is nog niets bekend.