Centrum op zoek naar verdwaalde zeehond

Het Zeehondencentrum Pieterburen wil toch gaan proberen om de zeehond te vangen die zondag werd gesignaleerd bij een sluis in De Kwakel. Uit foto’s blijkt dat het gaat om een ringelrob. Ringelrobben leven normaal gesproken in het poolgebied bij Noorwegen. Omdat het nu erg warm is, is het volgens Pieterburen beter het dier te vangen, te koelen en te laten aansterken.

„We wisten gister nog niet zeker dat het om een ringelrob gaat, maar nu wel”, aldus zegt woordvoerder Sander van Dijk van het zeehondencentrum. „Het is noodzakelijk dat we de zeehond kunnen koelen en aan laten sterken. We weten alleen nu niet waar hij is. We vragen mensen die hem zien het ons te melden, maar hem wel met rust te laten, want anders kan de hittestress hem te veel worden.”

Omdat de zeehond sinds zondag niet meer is gesignaleerd, zou het ook kunnen dat hij de weg naar zee weer heeft gevonden.