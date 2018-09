Centrum Den Haag tijdelijke „gevarenzone”

De politiebonden houden dinsdag in Den Haag een demonstratieve actie voor een betere cao. Politiemedewerkers zullen vanaf 07.30 uur op zeven locaties rond de binnenstad passanten erop wijzen dat ze een ‘gevarenzone’ betreden. Het publiek wordt gewaarschuwd dat het „minder veilig” is in de stad, omdat er minder politie aanwezig is.

Met acties in verschillende steden en tijdens publieksevenementen vragen de politiebonden al maanden aandacht voor hun eisen. Ze willen niet alleen een ‘rechtvaardige’ verbetering van de arbeidsvoorwaarden, maar ook terugdringing van de onderbezetting en werkdruk bij de politie.

Er is dinsdag nog een actie van de politie in Den Haag. Het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer moet het doen zonder beveiliging door politiemedewerkers. De bonden hebben ingeroosterde collega’s opgeroepen tussen 13.30 tot 15.30 uur aanwezig te zijn bij een cao-informatiebijeenkomst. Die zal ook worden bijgewoond door alle collega’s die eerder op straat de actie #gevarenzone hielden.