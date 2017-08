In het centrum van Amsterdam zijn zaterdagavond straten afgesloten waar feesten worden gehouden in het kader van Pride Amsterdam. Op het Amstelveld, de Reguliersdwarsstraat (tussen Koningsplein en Vijzelstraat) en de Zeedijk is het zo stampvol dat de politie de toegangen heeft afgesloten en mensen oproept om niet meer te komen.

In de stad zijn op negen plaatsen Pride-feesten aan de gang, die tot middernacht duren. Zondag wordt het ‘roze’ evenement afgesloten met een Closing Party op de Dam.